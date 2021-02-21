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Вчені дали тривожний прогноз щодо зміни клімату в Україні: можуть вимерти люди

Автор: Styler

Україна дуже вразлива для атмосферних явищ, які викликають глобальне потепління. З кожним роком літо по всій країні буде ставати все спекотніше і більш засушливе. Це згубно позначиться в першу чергу на сільському господарстві.

Про це розповів відомий біолог Стюарт Пімм, повідомляє "Апостроф".

"Це буде знищувати сільське господарство, біорізноманіття. І це може призвести до вимирання людей на цій території. Ви знаєте, що в Європі спека вбила вже десятки тисяч людей", - розповів експерт.

Він також підкреслив, що з кожним роком кількість надзвичайних погодних явищ збільшується і це шкодить як людям, так і тваринам.

Але люди можуть змінити це. І перше, що можна зробити - це використовувати поновлювані джерела енергії. Також можна повністю відмовитися від викопного палива.

Учений пояснив, у найближчі 20 років людство може відмовитися від бензину і використовувати електромобілі. Також люди вчаться економити енергію.

Біолог також розповів, що в США відмовляються від викопного палива і повсюдно переходять до вітряної та сонячної енергії. При цьому "Зелена енергія" стає більш дешевою. Також Пімм закликав дбати про природу та не забруднювати її.

Нагадаємо, українські полярники показали аномалію в Антарктиді.

Раніше Білл Гейтс назвав нові загрози для людства, серед яких є кліматичні зміни.

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