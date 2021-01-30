Ученая рассказала, как заставить украинцев вакцинироваться

Во всем мире и в Украине разворачивается процесс вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Ожидается, что вакцинация населения начнется в феврале. Однако многие украинцы до сих пор не готовы к тому, чтобы их организм получил антитела. Что нужно сделать, чтобы заставить украинцев вакцинироваться, рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАНУ Элла Либанова.

По данным ученой, в Украине исторически сложилось специфическое отношение к вакцинации, которое мешает сохранить тысячи жизней. О том, как изменить ситуацию с прививками не только от коронавируса, но и от других заболеваний, исследовательница рассказала в интервью LIGA.net.

"В развитых странах никто не спрашивает родителей - хотите ли вы вакцинировать своего ребенка, его просто вакцинируют. У нас же начинаются разговоры: "разрешает вам "вера", или нет". Далее невакцинированный ребенок идет в детский сад и препятствует созданию "стадного иммунитета" - похожую историю мы имели во время эпидемии дифтерита (болезнь начала и середины 90-х годов унесла жизни 696 человек с 20 000 заболевших, причиной в Минздраве называют крайне низкий уровень вакцинации детей и ревакцинации взрослых. - ред.)", - считает специалист.

Также Либанова выразила свое понимание в отношении людей, которые сомневаются в качестве вакцины, к примеру, против COVID-19, так как она еще не прошла полный цикл тестирования. Однако считает, что нужно менять отношение украинцев к прививкам в целом.

"Надо говорить: да, действительно вакцина может привести к нежелательным результатам. Однако вероятность наступления такого события в разы меньше, чем риск тяжелого заболевания и его последствий без прививки", - подчеркивает статистка.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине января 2021 года, лишь 43% украинцев готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не готовы к такой вакцинации 52% граждан.

До этого Минздрав представил план COVID-вакцинации украинцев в 2021 году. Планируется, что вакцинация начнется в феврале.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал ориентировочную дату начала вакцинации украинцев от коронавируса.