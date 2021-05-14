Учебный год для школьников продлят: появился список городов

Карантин и локдаун из-за пандемии коронавируса привели к тому, что во многих школах сместили даты начала летних каникул. Некоторые школы продлят обучение на первые дни июня, чтобы дети могли полноценно освоить программу.
Какие города отправят детей на летние каникулы позже, рассказали в программе "Сніданок 1+1".
Обучение в июне решено было продлить в шести городах Украины. В Сумах и Хмельницком школьники на каникулы отправятся после 11 июня. В Черкассах и Тернополе – после 8 июня, в Полтаве – после 9 июня. Начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 июня или даже до 14 июня.
В Киеве последний звонок для школьников планируют провести по плану – в пятницу, 28 мая.
Как сообщили нам родители школьников во Львове, некоторые учебные заведения продлили обучение средних классов до 11 июня. При этом младшие классы и выпускники закончат учебный год 28 мая.
Стоит отметить, что в Министерстве образования разрешили продлевать учебный год в регионах, если есть такая необходимость. Это касается тех областей, где в связи с эпидемиологической ситуацией пришлось продлевать зимние или весенние каникулы. Каждое учебное заведение имеет право самостоятельно принимать решение о сроках завершения учебного года.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какой график обучения и каникул будет в 2021 году.
А также мы писали о том, будут ли школьники Киева учится в июне.