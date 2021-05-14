Учебный год для школьников продлят: появился список городов

Обучение в июне решено было продлить в шести городах Украины. В Сумах и Хмельницком школьники на каникулы отправятся после 11 июня. В Черкассах и Тернополе – после 8 июня, в Полтаве – после 9 июня. Начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 июня или даже до 14 июня.

В Киеве последний звонок для школьников планируют провести по плану – в пятницу, 28 мая.

Как сообщили нам родители школьников во Львове, некоторые учебные заведения продлили обучение средних классов до 11 июня. При этом младшие классы и выпускники закончат учебный год 28 мая.

Стоит отметить, что в Министерстве образования разрешили продлевать учебный год в регионах, если есть такая необходимость. Это касается тех областей, где в связи с эпидемиологической ситуацией пришлось продлевать зимние или весенние каникулы. Каждое учебное заведение имеет право самостоятельно принимать решение о сроках завершения учебного года.