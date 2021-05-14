Навчальний рік для школярів продовжать: з'явився список міст

Навчання в червні вирішено було продовжити в шести містах України. У Сумах та Хмельницькому школярі на канікули вирушать після 11 червня. У Черкасах та Тернополі – після 8 червня, у Полтаві – після 9 червня. Початкові школи Кропивницького навчатимуться до 7 червня або навіть до 14 червня.

У Києві останній дзвінок для школярів планують провести за планом - у п'ятницю, 28 травня.

Як повідомили нам батьки школярів у Львові, деякі навчальні заклади продовжили навчання середніх класів до 11 червня. При цьому молодші класи та випускники закінчать навчальний рік 28 травня.

Варто відзначити, що в Міністерстві освіти дозволили продовжувати навчальний рік в регіонах, якщо є така необхідність. Це стосується тих областей, де у зв'язку з епідеміологічною ситуацією довелося продовжувати зимові або весняні канікули. Кожен навчальний заклад має право самостійно приймати рішення про терміни завершення навчального року.