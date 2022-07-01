Учебный год в школах Киева начнется 1 сентября: что известно

В Киеве с 1 сентября стартует обучение в школах в офлайн режиме. Работать будут только те учреждения, в которых есть укрытия и они соответствуют нормам.
Про открытие школ сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.
"Самая главная задача на новый учебный год – это безопасность учащихся и учителей. Именно эта тема стала основополагающей в подготовке школ", - сказала чиновница.
Перед учебным годом проверят в первую очередь, прилегающие к учебным заведениям территории. Ими будут заниматься специалисты ГСЧС и проверят округу на наличие взрывоопасных предметов.
Параллельно с этим идет процесс и проверки объектов укрытия школ — там должны быть подготовлены запасы воды, медикаментов и все необходимое.
Для школ, где укрытия нет, подготовлено и будет проверено укрытие в шаговой доступности.
"В начале учебного года во всех школах пройдут необходимые тренировки с учителями и детьми по поводу действий во время воздушной тревоги", – отметила Елена Фиданян.
Также она добавила, что дети, которые по тем или иным причинам не могут вернуться в Киев, будут учиться дистанционно.
Отмечается, что подготовка к открытию первого сентября ведется во всех 422 школах Киева.
Напомним, в офисе президента рассказали, как школы готовят к началу учебного года.
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