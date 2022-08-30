Учеба в три смены и приоритетность: что ждет киевских школьников с сентября

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, в столице из 178 тысяч школьников учиться очно хотят 138 тысяч.

При этом основным параметром, который ограничивает количество учащихся одновременно в учреждении, является количество мест в убежищах.

Для большинства школ это означает, что дети будут учиться по такому формату:

или в 2-3 смены,

или неделю через неделю,

или месяц через месяц (месяц через 2 месяца).

При этом каждая школа самостоятельно будет определять формат своей работы и расписание.

В КГГА добавили, что в этом учебном году "первых звонков" в обычном формате проводить не будут.

Как обратила внимание директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян, в некоторых школах обучение может происходить не только в 2 смены, но и в 3. Но чтобы очень поздно учеба в таких случаях не оканчивалась, будут преподавать только точные науки.

"Нами было проведено исследование, с какими предметами детям было сложнее всего справлялись дистанционно... они сами оценили себя. У нас есть показатели апрельские и майские, где дети отметили, что сложнее всего было справляться с физикой, математикой, химией, биологией на расстоянии от учителя. Тогда мы можем построить обучение таким образом, что определенные предметы будут происходить с учителем", - высказалась она о третьей смене.

Также Фиданян объяснила, что еще одной разновидностью смешанного формата может быть выход на учебу параллели классов, соответствующей количеству мест в укрытиях.

"А вот во вторую половину дня идут средние и старшие классы, но для того, чтобы больше учеников контактировали с учителем, они будут меняться - пол класса первые 2 недели, пол класса - другие 2 недели", - говорит чиновник.

Директор Департамента образования и науки КГГА также высказалась о внедрении приоритетности.

"В приоритете у нас первоклассники, потому что это дети, которые никогда не видели учителя. И нам крайне важно показать учителя, потому что это для них определенный этап привыкания и стресс. У нас в приоритете пятые классы, переходящие на новую программу "Новая украинская школа"", - рассказала она.

Кроме того, добавила чиновник, может работать также такая модель обучения: в сентябре очно выходят на обучение учащиеся 6-7-8 классов, а в октябре - 9-10-11 классов.