Участница "Від пацанки до панянки" оскорбила единственного родного ей человека: она мерзкая

Виктория "Боксерша" Алехина (фото: instagram.com/victoria_alehina07)

Виктория "Боксерша" Алехина из популярного реалити "Від пацанки до панянки" поделилась откровениями

Финалистка четвертого сезона реалити-шоу Нового канала "Від пацанки до панянки" Виктория "Боксерша" Алехина объяснила, почему не общается с сестрой.

18-летняя "пацанка" Вика - приемный ребенок. Но в своей сегодняшней семье воспитывалась девушка не с рождения - некоторое время она провела в доме малютки. Настоящих родителей "Боксерша" никогда не знала. Недавно стало известно, что биологическая мать умерла, когда Вике было семь. Из родных людей у "пацанки" осталась только старшая на год сестра Алена.

"Я в плохих отношениях с родной сестрой, - призналась участница "Від пацанки до панянки". - Мы никогда не дружили, да и сейчас тоже не общаемся".

О родном человеке Виктория отзывается очень грубо: "Она мерзкая, скользкая и ужасная. Мне противно общаться с такими людьми. Алена корчит из себя невесть кого".

Виктория Алехина во время съемок шоу (фото: instagram.com/victoria_alehina07)

Испортились после проекта отношения у Вики "Боксерши" и с приемной матерью. На несколько месяцев обеим удалось найти общий язык. Но после того, как "пацанка" решила переехать в Киев, отношения ухудшились.

"Раньше мы общались каждый день, - говорит Алехина. - Она - один из самых близких мне людей. Но сейчас не знаю, как будет дальше. Потому что мама была против того, чтобы я бросала колледж и переезжала в Киев. Она хочет, чтобы у меня было образование. Но я не жалею, что сделала такой шаг. Ведь у меня есть некоторые планы, и для того, чтобы их реализовать, мне нужно было переехать.

Как сейчас живет Вика "Боксерша" Алехина, с кем общается, а с кем нет, смотрите в "Пацанском краш-тесте" на сайте или YouTube Нового канала.

Ранее мы писали, что участница "Від пацанки до панянки" впала в кому из-за пьянства

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Автор: Светлана Мащенко