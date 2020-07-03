Учасниця "Від пацанки до панянки" образила єдину рідну їй людину: вона мерзенна

Вікторія "Боксерша" Альохіна (фото: instagram.com/victoria_alehina07)

Вікторія "Боксерша" Альохіна з популярного реаліті "Від пацанки до панянки" поділилася одкровеннями

Фіналістка четвертого сезону реаліті-шоу Нового каналу "Від пацанки до панянки" Вікторія "Боксерша" Альохіна пояснила, чому не спілкується із сестрою.

18-річна "пацанка" Віка - прийомна дитина. Але у своїй сьогоднішній родині виховувалася дівчина не з народження - деякий час вона провела в будинку малюка. Справжніх батьків "Боксерша" ніколи не знала. Нещодавно стало відомо, що біологічна мати померла, коли Вікторії було сім. З рідних людей у "пацанки" залишилася тільки старша на рік сестра Альона.

"Я в поганих стосунках з рідною сестрою, - зізналася учасниця "Від пацанки до панянки". - Ми ніколи не дружили, та й зараз теж не спілкуємося".

Про рідну людину Вікторія висловлюється дуже грубо: "Вона мерзенна, слизька і жахлива. Мені неприємно спілкуватися з такими людьми. Альона корчить з себе невідомо кого".

Вікторія Альохіна під час зйомок шоу (фото: instagram.com/victoria_alehina07)

Зіпсувалися після проєкту стосунки у Вікі "Боксерши" і з прийомною матір'ю. На кілька місяців обом вдалося знайти спільну мову. Але після того, як "пацанка" вирішила переїхати в Київ, стосунки погіршилися.

"Раніше ми спілкувалися щодня, - каже Альохіна. - Вона - одна з найбільш близьких мені людей. Але зараз не знаю, як буде далі. Тому що мама була проти того, щоб я кидала коледж і переїжджала в Київ. Вона хоче, щоб у мене була освіта. Але я не шкодую, що пішла на такий крок. Адже у мене є деякі плани, і для того, щоб їх реалізувати, мені потрібно було переїхати.

Як зараз живе Віка "Боксерша" Альохіна, з ким спілкується, а з ким ні, дивіться "Пацанському краш-тесті" на сайті або YouTube Нового каналу.

Раніше ми писали, що учасниця "Від пацанки до панянки" впала в кому через пияцтво.

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Автор: Светлана Мащенко