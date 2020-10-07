Участница конкурсов красоты защищает Украину: фото самой красивой девушки на фронте

Алина Михайлова (коллаж: РБК-Украина)

Девушка участвовала в событиях на Майдане, после чего отправилась в АТО

Парамедик Добровольческого Украинского Корпуса и волонтер "Армии SOS" Алина Михайлова на войне с 2014 года. Девушка рассказала, почему решила сменить профессию политолога и пошла на фронт. До нападения России на Украину девушка активно участвовала в конкурсах красоты и занималась помощью питомникам с животными. Что известно о самой красивой девушке, которая защищает Украину уже 6 лет – читайте ниже.

Как рассказала девушка в интервью изданию "057.ua", пойти на войну ее заставило чувство незавершенности после Майдана. Она была на майдане от начала и до самого конца.

Алина Михайлова на Майдане (архивное фото)

"После Майдана долго не отпускало ощущение незавершенности. Тогда я поехала на западную Украину с маленьким собственным более инфляционным проектом. Ездила по городам и брала интервью у местных жителей. Цель была в том, чтобы показать жителям Донецка, что западную Украину они не кормят. Что и на западной Украине люди самодостаточные и занимаются работой. Это к тому что в 14 году был "в ходу" тезис "Донбасс кормит Украину". Затем РФ вторглась в Крым, на Донбасс. И я начала собирать продукты в магазинах Киева для военных. Позже познакомилась с организацией "Армия SOS". И с этого началась моя помощь фронту как волонтера", - рассказывает о первом опыте работы с военнослужащими Алина.

На фронт окончательно девушка решила ехать в 2016 году после смерти ее близкого друга, который умер, защищая Украину.

Алина Михайлова (архивное фото)

"В 2016 году я окончила университет (училась на дневной форме). И летом этого года на фронте погиб мой очень близкий друг. Это кардинально определило мою дальнейшую жизнь. Я поступила в магистратуру на заочное отделение, прошла недельные курсы парамедика на базе госпитальеров, и уже осенью уехала на первую свою ротацию в Широкино", - рассказывает девушка.

До всех этих событий она была простой студенткой КНУ, училась на политолога и участвовала во внутриуниверситетских конкурсах красоты.

"Увлекалась фотографией. Первые деньги заработала в 9 классе - была няней для ребенка во время летних каникул, потом фотографировала за деньги. Помогала приюту для собак, который находился в Днепре. С детства увлекалась археологией и историей. Даже хотела учиться на археолога! Но родители очень негативно восприняли эту идею", - рассказывает Алина о своем довоенном прошлом.

Алина Михайлова также прокомментировала, как на фронте относятся к девушкам.

"Никогда, ни у кого на войне не было вопросов, что я девушка. С начала волонтерства и до вступления в боевое подразделение. Этот скорее вопрос только собственного "позиционирования" и собственных границ. К тебе относятся так, как ты позволяешь. Шутки, подколки - всегда есть. Но исключительно от побратимов, с которыми у нас хоть минимально дружеские отношения. Без шуток вообще на фронте никак, потому что обычно только это и не дает "поехать кукухой", – признается девушка.

Алина Михайлова (фото: facebook.com/Alina Mykhailova)

26-летняя парамедик признается, что быть на фронте – это не всегда комфортно.

"В большинстве у девушек, хотя есть и некоторые парни, есть такая определенная "романтизация войны". А война это - грязь, кровь, мыши и крысы (и их г*вно, которое всюду!). Это топить буржуйку, рубить дровишки, купаться раз в 3-4 дня с водой, экономить эту воду, жить каждый день в ожидании "Светланы" (это свет / электричество)", - признается доброволец.

Алина Михайлова (фото: facebook.com/Alina Mykhailova)

Девушка решила добавить, что пошла на фронт добровольцем и поэтому ей проще.

"Вокруг меня абсолютно идейные люди, нет "заробитчан" и главная цель пребывания этих людей на фронте - война с Россией", - подытожила девушка.

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