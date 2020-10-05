Надо иметь мозги: Кондратюк сделал заявление о россиянах

Игорь Кондратюк (фото: facebook.com/kondratjukigor)

Игорь Кондратюк снял патриотический сериал об АТО

Украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что с начала конфликта перестал общаться со своими коллегами из России. Также он сделал заявление о том, что борьба с оккупантами происходит не только в физическом пространстве. Об этом ведущий рассказал перед премьерой нового патриотического сериала "Доброволец", где он выступил продюсером, передают "Факты".

Как рассказывает украинский телеведущий, сериал рассказывает о главном герое Дмитрии. Его играет актер-атошник Олег Шульга, который после Майдана пошел на фронт.

"Вместе с командой друзей-добровольцев Дмитрий помогает СБУ остановить преступников, планирующих теракт в столице. В общем, продолжает бороться за правду", - рассказывает Кондратюк.

Несмотря на то, что сериал снят как боевик, у него есть и скрытый смысл.

"Он заключается в том, что война с врагами Украины происходит везде, не только в зоне АТО. Надо быть все время начеку. Потому что еще в марте 2014 года некоторые полагали, что мы — мирные наивные люди и нейтральная страна. Что за это получили? Большую дулю! И надо иметь мозги, чтобы понять: случившееся было не маячком, а большим трагическим уроком, который привел к огромному числу жертв и потери территорий", - выразил свою позицию Кондратюк.

Также шоумен рассказал, что уже 6 лет не общается с россиянами, на вопрос о том, поддерживает ли он связь с игроками шоу "Что? Где? Когда?".

"Нет, я ни с кем из игроков не поддерживаю настолько тесные отношения. По-моему, только Боре Бурде написал: "Поздравляю", потому что он поставил лайк под моим постом в Facebook. С 2014 года, скажу откровенно, я с россиянами не общаюсь", - добавил Кондратюк.

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