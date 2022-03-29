Участники терробороны получат такие же льготы, как и военнослужащие: что это значит

Согласно этому закону, участники терробороны, которые участвовали в боевых действиях, получили ранения, контузию или получили инвалидность:

Добровольцы терробороны ВСУ могут признаваться участниками боевых действий.

Участники терробороны смогут признаваться лицами с инвалидностью в результате войны.

Семьи погибших или умерших добровольцев терробороны получат социальную защиту новой категории – семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц.

Добровольцы терробороны будут иметь право на пенсионное обеспечение наравне с военнослужащими. (Имеется виду пенсионное обеспечение, как у военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях и лица с инвалидностью в результате войны)

Участники терробороны могут уйти на пенсию досрочно по возрасту (мужчины в 55 лет, женщины – в 50 лет). Страховой стаж должен быть не менее 25 лет/20 лет.

В случае гибели добровольца терробороны, его семья будет получать повышенную пенсию в размере, которая предусмотрена для членов семьей погибших военнослужащих.

Размер пенсий для участников боевых действий зависит от страхового (трудового) стажа, а также от дохода (заработной платы). К пенсиям участников боевых действий устанавливается надбавка в размере от 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (то есть, от минимальной пенсии).

Минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий составляет 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. (с 1 января такая пенсия составила 4 061, 40 гривны, ожидается повышение – в июле и декабре).