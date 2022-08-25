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Участники летнего лагеря Фонда Ахметова рассказали, как он помогает преодолеть травму войны

Фото: летний лагерь Фонда Рината Ахметова помогает преодолеть травму войны (пресс-служба )
Автор: Илона Свиридова

Вторая смена очередного сезона проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирное лето детям Украины" - в самом разгаре. Для многих детей, отдыхающих в лагере, это чуть ли не единственная возможность оздоровиться, снизить стресс от пережитого во время войны и в конце концов незабываемо провести летние каникулы.

Об этом говорится в сообщении организаторов проекта.

Ольга и ее дочь Даша - участницы нынешнего проекта. Война впервые застала семью в 2014 году, в родной Попасной на Луганщине. Восемь лет город находился на линии разграничения.

С первых дней полномасштабной войны ситуация в Попасной становилась все сложнее. Семье удалось эвакуироваться, а уже через 15 минут после отъезда их район накрыли из "Градов".

Оправиться от обстрелов и укрываемых в подвалах, и - что очень важно - поверить в светлое и счастливое будущее семье помогают опытные психологи, которые прошли обучение Фонда Ахметова по курсу "Травма войны".

"В лагере очень хорошо. После беседы с психологами на душе становится легче. Гораздо лучше, чем когда ты сидишь дома и некому выговориться", - признается Даша.

Одной из особенностей нынешнего сезона "Мирного лета" является то, что вместе с детьми отдыхают и взрослые.

"Спасибо Фонду Рината Ахметова за прекрасный отдых, психологическую поддержку нас и наших детей в таких сложное время. Мы бы сами не смогли себе такого позволить", - говорит Ольга.

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