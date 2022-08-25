Учасники літнього табору Фонду Ахметова розповіли, як він допомагає подолати травму війни

Ольга та її донька Даша - учасниці цьогорічного проекту. Війна вперше застала родину у 2014 році, у рідній Попасній на Луганщині. Вісім років місто перебувало на лінії розмежування.

З перших днів повномасштабної війни ситуація в Попасній ставала дедалі складнішою. Сім’ї вдалося евакуюватися, а вже через 15 хвилин після від’їзду їхній район накрили з "Градів".

Оговтатися від обстрілів і переховувань у підвалах, та - що дуже важливо - повірити у світле та щасливе майбутнє родині допомагають досвідчені психологи, які пройшли навчання Фонду Ахметова за курсом "Травма війни".

"У таборі дуже добре. Після бесіди з психологами на душі стає легше. Набагато краще, ніж коли ти сидиш вдома й нема кому виговоритися", - зізнається Даша.

Однією з особливостей цьогорічного сезону "Мирного літа" є те, що разом із дітьми відпочивають і дорослі.

"Дякуємо Фонду Ріната Ахметова за прекрасний відпочинок, психологічну підтримку нас і наших дітей у таких складний час. Ми б самі не змогли собі такого дозволити", - каже Ольга.