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Учасники літнього табору Фонду Ахметова розповіли, як він допомагає подолати травму війни

Фото: літній табір Фонду Ріната Ахметова допомагає подолати травму війни (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Друга зміна чергового сезону проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирне літо дітям України" - у самому розпалі. Для багатьох дітей, які відпочивають у таборі, це ледве не єдина можливість оздоровитися, знизити стрес від пережитого під час війни і зрештою незабутньо провести літні канікули.

Про це йдеться в повідомленні організаторів проекту.

Ольга та її донька Даша - учасниці цьогорічного проекту. Війна вперше застала родину у 2014 році, у рідній Попасній на Луганщині. Вісім років місто перебувало на лінії розмежування.

З перших днів повномасштабної війни ситуація в Попасній ставала дедалі складнішою. Сім’ї вдалося евакуюватися, а вже через 15 хвилин після від’їзду їхній район накрили з "Градів".

Оговтатися від обстрілів і переховувань у підвалах, та - що дуже важливо - повірити у світле та щасливе майбутнє родині допомагають досвідчені психологи, які пройшли навчання Фонду Ахметова за курсом "Травма війни".

"У таборі дуже добре. Після бесіди з психологами на душі стає легше. Набагато краще, ніж коли ти сидиш вдома й нема кому виговоритися", - зізнається Даша.

Однією з особливостей цьогорічного сезону "Мирного літа" є те, що разом із дітьми відпочивають і дорослі.

"Дякуємо Фонду Ріната Ахметова за прекрасний відпочинок, психологічну підтримку нас і наших дітей у таких складний час. Ми б самі не змогли собі такого дозволити", - каже Ольга.

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