Ми з тобою, мамо: актеры "Дизель Шоу" довели до слез песней про Украину (видео)

Актеры "Дизель Шоу" спели про Украину (коллаж РБК-Украина)

Юмористы из "Дизель Шоу" спели трогательную песню про родную страну "Мамо Україна"

Актеры популярного "Дизель Шоу" спели трогательную песню про Украину и довели пользователей сети до слез. Авторы проекта написали новый текст на любимый, ставший уже народным хит легендарного Кузьмы Скрябина "Мам!". Соответствующее видео появилось в сети после очередного концерта юмористов.

Отметим, что номер команды "Дизель Студио" дополнила песочная анимация. На экране сменяют друг друга картины, которые создала талантливая художница Вероника Сывороткина.

"Дизели" в очередной раз доказали, что могут быть не только уморительно смешными, но и невероятно трогательными!" - говорится в аннотации к ролику.

Трогательная песня про родную страну "Мамо Україна" от "Дизель Студио"

Текст трогательной песни "Мамо Україна" на "Дизель Шоу":

І наче про кохання всі слова вже сказали,

Але ця не буде подібна на жодну з них.

Ми будемо за тебе завжди Бога молити,

Пробач, що нерозумними були твої діти,

Не завжди вистачає нам слів теплих і простих.

Мам, тобі минає двадцять восьма осінь,

А ти ще дівчинка маленька досі,

Та стільки лиха бачила в житті…

Мам, часу не мала ти спокійно пожити,

То розпинали вороги, то діти

Кидали іноді на самоті.

Дорослі мріють, мріє також кожна дитина,

Щоб їхня була сильна і щаслива країна,

І я не знаю жодного, хто б цього не хотів.

І ми з тобою, мамо, ми ще маєм надію

На те, що твої діти все колись зрозуміють

На нашій з тобою найкращій у світі землі.

Мам, ти вибач, люба, що така в нас доля,

За гроші продані душа та воля,

І вже так мало справжніх козаків,

Мам, але ж ти знаєш, є сміливі люди,

Що завжди тебе боронити будуть,

І шанувати, як своїх батьків.

Мам, тобі минає двадцять восьма осінь,

А ти ще дівчинка маленька зовсім,

Найкраще все попереду в житті.

Мам, ми, твої діти, завжди поруч будем,

І не на мить тебе ми не забудем,

Тебе не кинемо на самоті,

Мам!

Украинцы в сети благодарят юмористов и признаются, что эта композиция пробивает на слезу, но вместе с тем заставляет еще больше гордиться своей страной.

Молодці. Сльозу пустив за Україну.

Ви такі молодці, піснею торкнулися серця. Дивовижно. Це магія і талант.

Шикарно, из-за песни плакать начала.

Я обожаю вас, Дизель Шоу, за ваши песни про Украину. Они у вас такие красивые. Такие душевные. Молодцы, вы супер! Спасибо.

Кохаю вас усіх! Дуже гарно! І ця пісня дуже добра. Молодці! Бажаю вам щастя!

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