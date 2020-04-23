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Учасники Дизель Шоу засвітилися на каналі пропагандистів в РФ (відео)

STYLERТелешоу    23.04.2020 - 23:59
Учасники Дизель Шоу засвітилися на каналі пропагандистів в РФ (відео)
Актори з Дизель Шоу (фото: instagram.com/dizelstudio)

Два учасника Дизель Шоу засвітилися на каналі "Росія 1"

Учасники українського проєкту Дизель Шоу виступили на російському телеканалі, який славиться своєю антиукраїнською і пропутінською пропагандою. Ввечері 23 квітня на каналі "Росія 1" відбулася прем'єра гумористичного шоу "Будинок культури і сміху", в якому знялися актори.

Відзначимо, що в Дизель Шоу квкшники Євген Нікішин та Сергій Писаренко з "Уездного города" (Челябінськ/Магнітогорськ) запрошені зірки. Але при цьому вони значаться на афішах гумористичної студії і планують разом з українським складом Дизель Шоу виступати в київському Палаці "Україна" 13-17 червня (спочатку планувалося 21-25 квітня).

Учасники Дизель Шоу засвітилися на каналі пропагандистів в РФ (відео)

Анонс концерту Дизель Шоу в Києві (Сергій Писаренко - крайній ліворуч, Євген Нікішин - крайній праворуч)

Зокрема, на телеканалі "Росія 1" віщають такі "гіганти" російської пропаганди, як Ольга Скабєєва і її чоловік (Ток-шоу "60 хвилин" з Ольгою Скабєєвою і Євгеном Поповим і Володимир Соловйов ("Вечір з Володимиром Соловйовим").

"Дизель Студіо" - український шоу-проект. Російську Федерацію "банда Дизеля" не раз називала "агресором". Але це не заважає учасникам команди виступати і в РФ, і в Україні.

Учасники Дизель Шоу виступили на каналі російських пропагандистів (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що MARUV застрягла в Росії через карантин.

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