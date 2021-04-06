Участник X-Фактора оказался аферистом: его "на горячем" поймали в метро

"Многие из вас должен знать личность по имени Андрей Мацевко. Это именно тот человек, который несколько раз приходил на шоу талантов X-фактор. Песнями этого человека восхищаются миллионы. Другие - просто завидуют. Но сегодня он был задержан за то, что пытался воспользоваться поддельным пенсионным удостоверением, чтобы зайти в метрополитен", - написали на странице.

По словам Мацевко, удостоверение ему подкинул друг.

"Бывший... друг хотел меня подставить и это сделал... чтобы мне сделать плохо. Он подделал мне, он подделал себе, он подделал мне (я этого не знал), и подбросил мне в барсетку", – сказал Мацевко на видео.

По словам Андрея, его знакомый занимался подделкой документов и знает, как это нужно делать. Сам он якобы в общественном транспорте не ездит, потому что ходит пешком.

Кстати, на шоу Мацевко не проходил никогда в финал.

Андрея Мацевко поймали с аферой