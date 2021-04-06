Учасник X-Фактора виявився аферистом: його "на гарячому" спіймали в метро

"Багато з вас повинні знати особу на ім'я Андрій Мацевко. Це саме той чоловік, який кілька разів приходив на шоу талантів X-фактор. Піснями цієї людини захоплюються мільйони. Інші - просто заздрять. Але сьогодні він був затриманий за те, що намагався скористатися підробленим пенсійним посвідченням, щоб зайти в метрополітен", - написали на сторінці.

За словами Мацевка, посвідчення йому підкинув друг.

"Колишній... друг хотів мене підставити й це зробив... щоб мені зробити погано. Він підробив мені, він підробив собі, він підробив мені (я цього не знав), і підкинув мені в барсетку", – сказав Мацевко на відео.

За словами Андрія, його знайомий займався підробкою документів і знає, як це потрібно робити. Сам він нібито в громадському транспорті не їздить, тому що ходить пішки.

До речі, на шоу Мацевко ніколи не проходив до фіналу.

Андрія Мацевка зловили з аферою