Участник "Танцев со звездами" Каднай травмировался перед выходом на паркет
Участник шоу "Танцы со звездами 2021", фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай признался, что получил травму на минувшем седьмом эфире проекта.
Об этом Каднай рассказал в интервью "Фактам".
Досадный инцидент произошел как раз перед выходом артиста на паркет, где он в паре с Алиной Ли исполнили контемп, посвященный памяти Андрея Кузьменко (Скрябина).
Выступление на "Танцах" для них тогда могло и закончиться, так как Дмитрий и Алина попали в "зону риска", но в итоге получили от судей больше голосов и остались в проекте.
Каднай отметил, что до сих пор у него болит правое бедро после удара на выпуске шоу 17 октября.
"Тренируясь перед выступлением в прямом эфире, я упал и ударился о бетон. Это было прямо перед выходом на паркет. Неприятная случайность", - говорит музыкант.
Но отвлекаться на боль не было времени - нужно было выступать. Дмитрий добавил, что уже после эфира "Танцев", вернувшись домой, он чувствовал усталость, и в то же время - удовлетворение.
Также Каднай отметил, что в последнее время танцы занимают у него гораздо больше времени и внимания, чем музыка. И уже несколько месяцев он ежедневно в среднем репетирует по 8 часов в день.
Видео: на "Танцах со звездами" 7 эфир Kadnay и Алина Ли исполнили контемп
Напомним, недавно участник шоу "Танцы со звездами" Артур Логай серьезно травмировал ногу и попал в больницу.
Добавим также, что перед этим участник шоу" Танцы со звездами" Максим Леонов попал в ДТП.