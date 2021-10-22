Учасник "Танців з зірками" Каднай травмувався перед виходом на паркет

Учасник шоу "Танці з зірками 2021" , фронтмен гурту Kadnay Дмитро Каднай зізнався, що отримав травму на минулому сьомому ефірі проекту.

Про це Каднай розповів в інтерв'ю " Фактам ".

Прикрий інцидент стався саме перед виходом артиста на паркет, де він в парі з Аліною Лі виконали контемп, присвячений пам'яті Андрія Кузьменка (Скрябіна).

Виступ на "Танцях" для них тоді міг і закінчитися, оскільки Дмитро і Аліна потрапили в "зону ризику", але в підсумку отримали від суддів більше голосів і залишилися в проекті.

Каднай зазначив, що дотепер у нього болить праве стегно після удару на випуску шоу 17 жовтня.

"Тренуючись перед виступом у прямому ефірі, я впав і вдарився об бетон. Це було прямо перед виходом на паркет. Неприємна випадковість", - каже музикант.

Але відволікатися на біль не було часу - потрібно було виступати. Дмитро додав, що вже після ефіру "Танців", повернувшись додому, він відчував втому, і разом з тим - задоволення.

Також Каднай зазначив, що останнім часом танці займають у нього набагато більше часу й уваги, ніж музика. І вже кілька місяців він щодня в середньому репетирує по 8 годин на день.

Відео: на "Танцях з зірками" 7 ефір Kadnay та Аліна Лі виконали контемп