Участник популярного украинского ТВ-шоу станцует на пилоне: в сеть "слили" видео

Самый трогательный персонаж шоу "Маска" - фантастически милый Циклоп - в одном из первых эпизодов исполнит на сцене жаркий танец на пилоне. Кроме того, этот персонаж исполнит хит популярной группы KAZKA "Свята".

"Поскольку Циклоп - это такой наивный и добрый персонаж, в сочетании с треком "Свята" мы решили пойти очень нестандартным способом – возвели на сцене пилон, вокруг которого наш герой будет жарко плясать. Вся команда проекта пришла в восторг от этой идеи, номер получился невероятно ярким и зрелищным. Кроме того, для этой постановки мы отдельно делали подсъемку - снимали детали, которые зрители увидят в эфире. На экране это все будет выглядеть очень интересно", - с улыбкой рассказывает режиссер-постановщик Ярослав Губский.

Циклопчик хоть и мимимишный, но зажигает по-взрослому

Можно себе представить, как непросто пришлось звезде, которая скрывается под маской Циклопа, танцевать в таком объемном костюме. Ведь одна лишь голова этого героя достигает в диаметре около 2 метров, а в таком образе сложно даже передвигаться.

Кроме того, в этой постановке также задействовали огненные спецэфекты, которые создают еще больше тепла вокруг героя, который и так находится в невероятно жарком меховом костюме.

Тем не менее, Циклопчик прекрасно справился с задачей режиссеров, исполняя сексуальные движения вокруг пилона.

Циклоп - один из самых милых героев шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Напомним, что оригинальное гіпершоу "Маска" стартует на канале "Украина" уже 16 января в 21:00.

Ранее мы писали, что появились фото самого милого участника шоу "Маска".