Участник Голосу країни сделал предложение руки и сердца в прямом эфире: трогательное видео

Владимир Порубайло из поселка Первомайский, что в Николаевской области, уже около семи лет живет и работает в Одессе, выступая в ресторане на Дерибасовской со своим бэндом.

Хотя у музыкантов уже немало почитателей, которые приезжают послушать ребят из разных городов Украины и не только, сейчас 26-летний парень признается, что хочет "выйти из подвальчика" на большую сцену, и попробовать силы в шоу-бизе.

Участник Голоса исполнил хит "Eye Of The Tiger", заставив тренеров Олю Полякову и Надю Дорофееву нажать на красные кнопки и повернуть кресла к певцу.

Владимир Порубайло "зажег" на сцене Голоса країни-12 в четвертом эфире (фото: скриншот)

Когда Владимира спросили, в каком жанре он с группой чаще выступает в кафе, он рассказал о шансоне, но добавил, что совершенно открыт для любых музыкальных направлений.

Королева ночи даже присоединилась к участнику на сцене, и вдвоем они удивили исполнением "Мурки". На просьбу продемонстрировать шире свои вокальные данные, Порубайло порадовал тренеров и аудиторию проникновенной украинской народной песней "Ой у вишневому садку".

Владимир Порубайло на сцене Голоса країни 2022 в 4 эфире (фото: скриншот)

В итоге парень отдал предпочтение Наде Дорофеевой, пожелав присоединиться к ее команде, а после того, как ушел со сцены за кулисы - поразил миллионы зрителей, попросив свою девушку Андриану стать его женой.

"Андрианочка, родная! Спасибо тебе большое за то, что ты меня поддерживала. Ты мой двигатель по жизни. Я тебя очень сильно обожаю и люблю. Я хочу, чтобы ты в дальнейшем была рядом со мной всю мою жизнь!" - сказал Владимир, стоя на колене и протягивая любимой цветы. А затем - и обручальное кольцо.

Владимир Порубайло после выступления сделал предложение своей девушке (фото: скриншот)

Порыв возлюбленного прямо после выступления ошеломил девушку - было видно, что признание стало для нее полной неожиданностью. Совладав с эмоциями, она ответила согласием и сказала "Да!", надев кольцо.

История любви на шоу Голос країни 2022 (фото: скриншот)

Влюбленные под шквал оваций обнялись, и сразу же получили поздравления от ведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова.

Видео: участник шоу Голос країни-12 сделал предложение любимой на четвертом эфире