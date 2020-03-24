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Участник "Битвы экстрасенсов" рассказал правду о шоу: обычный разводняк

STYLERЖизнь    24.03.2020 - 09:29
Участник "Битвы экстрасенсов" рассказал правду о шоу: обычный разводняк
Участник Битвы экстрасенсов рассказал о шоу (Коллаж РБК-Украина)

Участник шоу Битва экстрасенсов рассказал, что на самом деле происходит в программе

Шоу Битва экстрасенсов обманывает людей. Об этом сообщил бывший участник программы Сергей Сизонюк, которого специально пригласили в передачу. 42-летний мужчина из Козятина сообщил, что на шоу его очень унизили и он, не выдержав покинул студию. Украинец сообщил, что перед самой программой всю информацию и автобиографию о нем у него выпытали.

По словам участника, кастинг-менеджер втерлась к нему в доверие и расспросила подробности даже личной жизни.

"Прежде чем прийти на съемку, выпытали у меня всю биографическую информацию, которую затем использовали в своих "сражениях" экстрасенсы. Например, кастинг-менеджер Катя утерлась в доверие и ставила мне кучу вопросов, поднималась тема личной жизни. Я подумал, что это ее собственный интерес, человек я искренний, поэтому начал рассказывать о себе. Она спросила меня, как я пришел к Богу, когда и почему начал читать Библию. Рассказал, что в лихие 90-е я был в рэкетирской группировке, курил анашу, что в те времена у меня было прозвище Пума", - рассказал Сергей.

Участник &quot;Битвы экстрасенсов&quot; рассказал правду о шоу: обычный разводнякСергей Сизонюк раскрыл всю правду о шоу (фото: 33kanal.com)

Также по словам мужчины, он отказался от денег за участие в программе и судится с режиссерами не собирается.

"В программе меня показали в ужасном свете, выдернув из контекста фразы и удалив большую часть отснятого материала. Это все разводняк и подстава! Они должны были заплатить мне несколько тысяч гривен за участие в съемках. И я отказался от тех денег. Но судиться ни с кем не собираюсь", - сообщил мужчина.

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