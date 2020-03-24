Учасник "Битви екстрасенсів" розповів правду про шоу: звичайний розводняк

Учасник Битви екстрасенсів розповів про шоу (Колаж РБК-Україна)

Учасник шоу Битва екстрасенсів розповів, що насправді відбувається в програмі

Шоу Битва екстрасенсів обманює людей. Про це повідомив колишній учасник програми Сергій Сизонюк, якого спеціально запросили на передачу. 42-річний чоловік з Козятина повідомив, що на шоу його дуже принизили і він, не витримавши покинув студію. Українець повідомив, що перед самою програмою всю інформацію та автобіографію у нього випитали.

За словами учасника, кастинг-менеджер втерлась до нього в довіру і розпитала подробиці навіть особистого життя.

"Перш ніж прийти на зйомку, випитали у мене всю біографічну інформацію, яку потім використовували у своїх "битвах" екстрасенси. Наприклад, кастинг-менеджер Катя втерлася в довіру і ставила мені купу питань, піднімалася тема особистого життя. Я подумав, що це її власний інтерес, я людина щира, тому почав розповідати про себе. Вона запитала мене, як я прийшов до Бога, коли і чому почав читати Біблію. Розповів, що в лихі 90-е я був у рекетирському угрупованні, курив анашу, що в ті часи у мене було прізвисько Пума", - розповів Сергій.

Сергій Сизонюк розкрив всю правду про шоу (фото: 33kanal.com)

Також за словами чоловіка, він відмовився від грошей за участь в програмі і судиться з режисерами не збирається.

"У програмі мене показали в жахливому світлі, висмикнувши їх з контексту фрази і видаливши велику частину відзнятого матеріалу. Це все розводняк та підстава! Вони повинні були заплатити кілька тисяч гривень за участь у зйомках. І я відмовився від тих грошей. Але судитися ні з ким не збираюся", - повідомив чоловік.

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