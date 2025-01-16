Учасницю Нацвідбору запідозрили в плагіаті. З'явилася емоційна реакція Тіни Кароль

FIЇNKA запідозрили в плагіаті

Так, днями мережа "вибухнула" порівняннями двох треків. Пісню FIЇNKA почали "накладати" на хіт ROSALÍA і J Balvin - "Con Altura".

Викладачка з вокалу Юлія Юрченко також звернула увагу на конкурсний трек Вихованець. Вона розмістила відео, на якому показала моменти з треків, які можуть викликати певні підозри. Втім, прямо звинувачувати FIЇNKA в плагіаті вона не стала.

Трек FIЇNKA дійсно швидко став популярним, а самій артистці вже пророкують перемогу в голосуванні за 10 фіналіста Нацвідбору. Втім, скандал навколо пісні може завадити співачці.

Пісня FIЇNKA "Культура"

ROSALÍA і J Balvin - "Con Altura"

Реакція Тіни Кароль

Продюсерка цьогорічного Нацвідбору не стала мовчати. Кароль прокоментувала скандал та встала на захист FIЇNKA.

"Я радію, що учасники та їхні пісні не залишають байдужими нікого. Жодного сходства пісень немає ані темпом, ані гармонією, ані ритмікою, ані змістом! У Фіїнки слово "хук" звучить як "культура", а в Росалії - "con altura" (що означає вести себе гідно). Цей закид на схожість пісень у коментарях (їх небагато, дякую свідомим) не є компетентним. Дякую за підтримку української культури", - написала Тіна.

Допис Тіни Кароль (скріншот)

Але на цьому її заява не закінчилася. Зірка натякнула на те, що знає, хто міг влаштувати скандал та "запустити" звинувачення на адресу FIЇNKA.

"Всім, хто у списку лонглиста чи не пройшов до нього, ведіть з честю боротьбу, і доля усміхнеться вам. P.S. Я знаю хто, але поки спостерігаю", - резюмувала Кароль.