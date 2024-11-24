Учасницю "Холостяка" госпіталізували просто зі зйомок (фото)

Що сталося на шоу "Холостяк"

Під час зйомок 4 випуску Інна, Віка та Настя мали приготувати обід для всіх учасниць та Терена. Спочатку вони були лише втрьох. І коли Інна стояла біля їжі, її вжалила оса.

Дівчина перелякалася, адже в неї алергія. Вона одразу випила ліки. Потім їй ніби стало краще. Інна зуміла продовжувати зйомки.

Коли ж усі дівчата зібралися на обід, а Терен з Аліною відійшли на приватну розмову, розгорівся скандал. Учасниці дізналися, що Інна, Вероніка та Віка вже цілувалися з Олександром.

Скандал на шоу "Холостяк" (скріншот)

На Інну "накинулися" інші дівчата. Емоцій було забагато. Все закінчилося тим, що учасниці плакали, сварилися, а потім просто пішли з галявинки, де відбувалися зйомки.

І виявилося, що після всього цього Інну госпіталізували. Цього не показали на камеру, але нині вона розкрила деталі в Stories.

"Спочатку я нічого не відчувала, поки вночі мені не стало дуже погано. Одразу мене відвезли в поліклініку. І там сказали, що треба було ще вночі їхати", - пригадала Бєлєнь та показала, як їй робили уколи.

Інна з "Холостяка" потрапила до лікарні (скріншот)

Після лікарні Бєлєнь повернулася в готель. Але потім їй знову стало зле.

Зірка "Холостяка" потрапила до лікарні (скріншот)

За словами Інни, їй було дуже образливо, адже через укус та госпіталізацію вона не могла насолоджуватися Карпатами. До того ж настрій псувало те, що волонтерка розуміла: поки вона не може брати участь у зйомках, Терен спілкується з іншими дівчатами.

Інна розповіла про свій стан (скріншот)

До слова, Інна не залишилася без уваги Терена. Під час побачення з Ксенією та Лізою він зателефонував дівчині й передав їй подарунок - іграшку.

Новий випуск "Холостяка" (скріншот)

Далі вона мала вирушити на "просмажку", де всі учасниці розповідали жарти. Інна не зуміла підготуватися, а тому не брала участь у події, але все одно вирішила бути там присутньою.

Інна з "Холостяка" розповіла, що відбувалося на зйомках (скріншот)