Участницу "Холостяка" госпитализировали прямо со съемок (фото)

Что произошло на шоу "Холостяк"

Во время съемок 4 выпуска Инна, Вика и Настя должны были приготовить обед для всех участниц и Терена. Сначала они были только втроем. И когда Инна стояла у еды, ее ужалила оса.

Девушка испугалась, ведь у нее аллергия. Она сразу выпила лекарство. Потом ей будто бы стало лучше. Инна смогла продолжать съемки.

Когда все девушки собрались на обед, а Терен с Алиной отошли на частный разговор, разгорелся скандал. Участницы узнали, что Инна, Вероника и Вика уже целовались с Александром.

Скандал на шоу "Холостяк" (скриншот)

На Инну "набросились" другие девушки. Эмоций было много. Все закончилось тем, что участницы плакали, ссорились, а потом просто ушли с поляны, где проходили съемки.

И оказалось, что после всего этого Инна была госпитализирована. Этого не показали на камеру, но сейчас она раскрыла детали в Stories.

"Сначала я ничего не чувствовала, пока ночью мне не стало очень плохо. Сразу меня увезли в поликлинику. И там сказали, что надо было еще ночью ехать", - вспомнила Белень и показала, как ей делали уколы.

Инна из "Холостяка" попала в больницу (скриншот)

После больницы Белень вернулась в гостиницу. Но потом ей снова стало плохо.

Звезда "Холостяка" попала в больницу (скриншот)

По словам Инны, ей было очень обидно, ведь из-за укуса и госпитализации она не могла наслаждаться Карпатами. К тому же настроение портило то, что волонтер понимала: пока она не может участвовать в съемках, Терен общается с другими девушками.

Инна рассказала о своем состоянии (скриншот)

Кстати, Инна не осталась без внимания Терена. Во время свидания с Ксенией и Лизой он позвонил по телефону девушке и передал ей подарок - игрушку.

Новый выпуск "Холостяка" (скриншот)

Далее она должна была отправиться на "прожарку", где все участницы рассказывали шутки. Инна не сумела подготовиться, а потому не участвовала в событии, но все равно решила там присутствовать.

Инна из "Холостяка" рассказала, что происходило на съемках (скриншот)