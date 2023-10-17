UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Учасниця "МастерШеф" дала 5 важливих порад тим, хто планує йти на проєкт

Ірина Давиденко (фото: stb.ua)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні досить популярним стало кулінарне шоу "МастерШеф". Однак, перед тим, як приймати участь в проекті, варто знати про деякі нюанси, які допоможуть здобути перемогу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на учасницю проекту "МастерШеф" 12 сезон Ірину Давиденко в Instagram.

Будьте собою

Давиденко розповіла, що головним завданням учасника має бути проявити себе, бути справжніми.

"Не будуйте в своїй голові уявлення про сценарій і тд, відкидайте думки "я хочу отак, але так ніхто не робить". А що якщо ваше бачення і є чимось великим і унікальним? Готуйте так, як відчуваєте, говоріть те, що насправді думаєте і будьте собою!" - розповіла вона.

Вивчайте класику світової кухні

Це не лише про рецепти, але й запам‘ятовувати візуальний вигляд. Це все допоможе не тільки на конкурсах "МастерШеф", але й в подальшому розвитку в кулінарії.

Підготуйте фінансову подушку

Ірина Давиденко зазначила, що поки ви на проєкті - ваша робота стає на паузу через високу зайнятість.

Не шукайте на проєкті друзів і ворогів

Важливо бути готовим до будь-якого розвитку подій і ставлення учасників до вас. Необхідно пам'ятати, що на першому місці у вас - ви!

"МастерШеф це не літній табір, це змагання, де насправді - кожен сам за себе. Але якщо складеться так доля - то проєкт подарує вам друзів. Проте не фокусуйтесь на цьому, якщо прийшли перемогти", - розповіла вона.

Необхідна мотивація

Учасниця розповіла, що якщо ви хочете далеко зайти та перемогти, то має бути чітка і зрозуміла мотивація "навіщо це вам".

"Завдяки участі на "МастерШеф", я знайшла справу від якої в мене горять очі і покинула роботу, яка мене засмучувала. Я почала працювати кухарем в закладі, і готувати на проекті з кльовими шефами. Моє життя змінилось, бо дуже змінилась я, і тепер я на впевненому біжу до своїх великих мрій", - написала Ірина Давиденко.

Раніше ми повідомляли, суддя проекту "МастерШеф" розповіла про брата з РФ.

Також Ольга Мартиновська ділилась рецептом фаршированого перцю "під вино".

Читайте РБК-Україна в Google News
МастерШефкулінаркаКулинар