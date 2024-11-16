Учасниця "Холостяка-13" зробила заяву після вибуття з шоу: "Це вибісило, ловила крінж"

Учасниця "Холостяка" прокоментувала свій "виліт"

У третьому випуску головний герой заявив, що прощається зі Світланою, оскільки, на його думку, вона ще не повністю відпустила минуле і не зовсім готова до побудови нових стосунків. У відповідь Світлана заперечила такі твердження і написала, що в майбутньому хоче знову кохати, створити сім'ю та мати дітей.

Що ж стосується болючого досвіду через втрату коханого на війні, то це дівчина назвала своїм "минулим, якому дозволено бути вічним".

"Я почала працювати з терапевтом майже 2 роки тому, і вважаю, що достатньо пропрацювала себе для того аби знову відкрити своє серце для кохання. Власне, тому я прийшла до Олександра. Так, я хочу знову кохати, хочу сім’ю та дітей з людиною, чиї цінності та світогляд мені близькі", - написала вона.

"Свого часу Терен мені здався людиною, з якою можна спробувати. Коли бачила десь в ЗМІ, що причиною прощання з Олександром стане те, що я не забула свого чоловіка - ловила крінж. Забути це як? Пам’ять собі стерти? Це моє минуле, якому дозволено бути вічним", - також зазначила Світлана.

Світлана і Олександр Терен (фото: instagram.com/svitlana_kyrhan)

Вже ексучасниця реаліті поділилася, що ніколи не розпочинала сама розмову з Олександром про минулі стосунки. Натомість головний герой сам торкався цієї теми.

"Я, як і всі учасниці просто розповіла про свій досвід стосунків, а під час першої вечірки "Холостяк" сам розпочав цю тему. Я просто відповіла відвертістю на відвертість чоловіку, який мені подобався. Також під час проєкту Олександр розповів, що вийшов з тривалих стосунків, які його ранили трохи більше року тому, і розпочав знайомство з нами саме з теми минулого(здається це той випадок, коли людина бачить в іншій, те що є в ній самій", - пояснила Кирган.

Наостанок Світлана обурилася через те, що всі моменти, які були присвячені їй, стосувалися виключно її образу як вдови. У той час інші її ролі не були показані та розкриті в повній мірі.

"Це вибісило, а особливо коли бачиш, що половина ефірного часу присвячена людині та її волонтерству, поданого в дуже гарну обгортку. Я ніколи не знецінювала жоден внесок в перемогу, але коли тебе не показують ні як офіцера, ні як активіста, а виключно як вдову….В той час як крутять тему людини, яка з’їздила один раз в зону бойових. Це не питання до людини, а до тих хто все зробив таким чином", - написала також дівчина.

Світлана - військова журналістка (фото: instagram.com/svitlana_kyrhan)

Нагадаємо, у третьому випуску проєкту "Холостяк" вибуло одразу дві учасниці, і тепер претенденток на серце Олександра Теренка стало ще менше.