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Учасник "народного суду" в Гаазі розповів свою історія про війну музею "Голоси мирних"

Учасник "народного суду" в Гаазі розповів свою історія про війну музею "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Російська авіабомба вбила його родину: дружину, доньку з онуками-близнюками та сина-підлітка. Володимир виступив на народному суді у Гаазі, на якому символічно судили володимира путіна: дав свідчення, які буде використано у міжнародних судових процесах проти ворога.

Свою історію Володимир розповів музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

"Фонд Ріната Ахметова для музею "Голоси Мирних" знімав повномасштабний сюжет про мою трагедію. Це не тільки моя трагедія, це трагедія для всієї України. Після його виходу дуже багато було звернень. Наскільки я розумію, люди, які організовували суд, звернулися до Фонду і він запропонував і мою історію. Це одна з історій, яка їх вразила. Вони запропонували мені, щоби я приїхав до Гааги", - ділиться Володимир.

Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії (800) 509 001.

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Гаага