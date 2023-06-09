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Участник "народного суда" в Гааге рассказал свою историю о войне музею "Голоса мирных"

Участник "народного суда" в Гааге рассказал свою историю о войне музея "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Российская авиабомба убила его семью: жену, дочь с внуками-близнецами и сына-подростка. Владимир выступил на народном суде в Гааге, на котором символически судили Владимира Путина: дал показания, которые будут использованы в международных судебных процессах против врага.

Свою историю Владимир рассказал музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Фонд Рината Ахметова для музея "Голоса Мирных" снимал полномасштабный сюжет о моей трагедии. Это не только моя трагедия, это трагедия для всей Украины. После его выхода очень много было обращений. Насколько я понимаю, люди, организовавшие суд, обратились в фонд и он предложил и мою историю. Это одна из поразивших их историй. Они предложили мне, чтобы я приехал в Гаагу", - делится Владимир.

Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии (800) 509 001.

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Гаага