Учасник Kalush Orchestra емоційно заспівав про відчуття втрати себе

Саша Таб (фото: instagram.com/sasha.tab.music)

Нова робота співака глибоко розкриває артиста та знайомить з внутрішнім світом та переживаннями, які відбуваються в особистому житті співака.

Саша Таб (фото: instagram.com/sasha.tab.music)

Пошук сенсів та подальшого шляху, бажання знайти себе попри все - основний лейтмотив треку.

Саша Таб (фото: instagram.com/sasha.tab.music)

"Моя друга пісня про відчуття втрати себе та пошуку власного шляху в житті, а також бажання бути для когось опорою та залишатися поруч, незважаючи на труднощі. Крім того, ця пісня розповідає про внутрішню боротьбу між бажанням бути самотнім і бажанням бути присутнім у житті коханої людини", - коментує TAB.

Нагадуємо, що першою сольною роботою артиста була пісня та кліп на неї - "Злива".