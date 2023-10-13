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Участник Kalush Orchestra эмоционально спел об ощущении утраты себя

Саша Таб (фото: пресс-служба Kalush Orchestra)
Автор: Styler

Самый харизматичный участник группы Kalush Orchestra Саша Таб выпустил свою вторую сольную песню и клип на нее.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз, распространенный командой артиста.

Саша Таб (фото: instagram.com/sasha.tab.music)

Новая работа певца глубоко раскрывает артиста и знакомит с внутренним миром и переживаниями в личной жизни певца.

Саша Таб (фото: instagram.com/sasha.tab.music)

Поиск смыслов и дальнейшего пути, желание найти себя несмотря ни на что - основной лейтмотив трека.

Саша Таб (фото: instagram.com/sasha.tab.music)

"Моя вторая песня об ощущении утраты себя и поиске собственного пути в жизни, а также желания быть для кого-то опорой и оставаться рядом, несмотря на трудности. Кроме того, эта песня рассказывает о внутренней борьбе между желанием одиноким и желанием присутствовать в жизни любимой человека", - комментирует TAB.

 

Напоминаем, что первой сольной работой артиста была песня и клип на нее - "Злива".

 

Напомним, певица Светлана Тарабарова рассказала о романе с Дантесом и как он ей изменял.

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