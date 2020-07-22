Убьют тебя и всю твою семью: жертва копов из Кагарлыка рассказала об угрозах своей младшей сестре

Жертва изнасилования экс-полицейскими Неля из Кагарлыка рассказала о том, как ей живется сейчас и поделилась некоторыми фактами о том, что происходило в ту роковую ночь в отделении полиции.

Девушка рассказала, что сейчас ей стало намного спокойнее, так как за воротами ее дома постоянно дежурит охрана. В селе к ней относятся хорошо, соседи и знакомые стараются поддержать ее. Об этом она рассказала в интервью для ТСН.

Она неохотно вспоминает события той ночи и признается, что поехала для дачи показаний без дурных мыслей. В участок ее отвез сосед и она думала, что ответит на все вопросы полицейских и быстро вернется домой. Однако полицейские начали издеваться над ней и угрожать ей оружием, а потом и тем, что убьют, если она кому-то расскажет.

Неля призналась, что Сергей Сулима и Николай Кузив угрожали ее младшей сестре, которой всего 14 лет. Они приставали к девочке, и она боялась что-то рассказать.

"Возили ее без разрешения родителей, несколько часов. За ноги ее трогал, этот Сергей Сулима", - добавила Неля.

Скоро будет очередное заседание суда и Неля высказала желание, "чтобы над ними поиздевались так же, как они над ней".

"Сколько издевались над ребятами кагарлыцкими. На квартире также били и издевались над ними. Как я подняла это все – и они написали заявления. И моей сестре говорил: "На трассе будешь стоять", - добавила девушка.

Она призналась, что хочет, чтобы все это побыстрее закончилось и она смогла жить нормальной жизнью. Неля мечтает о том, чтобы снова пойти учиться и работать. В ее мечтах – поступить на медицинский.

Напомним, ранее мы писали о том, что жертва бывших полицейских из Кагарлыка рассказала о пытках.