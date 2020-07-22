Уб'ють тебе і всю твою сім'ю: жертва копів з Кагарлика розповіла про погрози своїй молодшій сестрі

Жертва зґвалтування екс-поліцейськими Неля з Кагарлика розповіла про те, як їй живеться зараз і поділилася деякими фактами про те, що відбувалося в ту фатальну ніч у відділенні поліції.

Дівчина розповіла, що зараз їй стало набагато спокійніше, через те, що за воротами її будинку постійно чергує охорона. У селі до неї ставляться добре, сусіди та знайомі намагаються підтримати її. Про це вона розповіла в інтерв'ю для ТСН.

Вона неохоче згадує події тієї ночі й зізнається, що поїхала для давання показань без поганих думок. В ділянку відвіз її сусід і вона думала, що відповість на всі питання поліцейських і швидко повернеться додому. Проте поліцейські почали знущатися над нею і погрожувати зброєю, а потім і тим, що вб'ють, якщо вона комусь розповість.

Неля зізналася, що Сергій Сулима і Микола Кузів погрожували її молодшій сестрі, якій всього 14 років. Вони приставали до дівчинки, і вона боялася щось розповісти.

"Возили її без дозволу батьків, кілька годин. За ноги її чіпав, цей Сергій Сулима", - додала Неля.

Скоро буде чергове засідання суду і Неля висловила бажання, "щоб над ними познущалися так само, як вони над нею".

"Скільки знущалися з хлопців кагарлицьких. На квартирі також били та знущалися над ними. Як я підняла це все – і вони написали заяви. І моїй сестрі говорив: "На трасі будеш стояти", - додала дівчина.

Вона зізналася, що хоче, щоб все це швидше закінчилося і вона змогла жити нормальним життям. Неля мріє про те, щоб знову піти вчитися і працювати. В її мріях – вступити на медичний.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жертва колишніх поліцейських з Кагарлика розповіла про тортури.