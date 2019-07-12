Убью с одного удара: полуголые мужики на БТР запугивали харьковчан (видео)

Неадекваты решили отдохнуть, прокатившись на БТР к пляжу
Мужчины приехали на бронетранспортере на пляж Журавлевка, находящийся на берегу реки Харьков. При этом неадекваты выкрикивали угрозы с требованием убрать автомобили, которые мешали проехать им к воде. Видео опубликовал ресурс "ХС Салтовка" в Facebook.
Отметим, что полуголые неадекваты на БТР запугивали людей, угрожая "убить с одного удара" всех, кто мешает им "культурно отдыхать".
Они потребовали убрать два припаркованных автомобиля, которые не давали им выехать с воды.
"Братишки выехали из воды с фразой "уберите нах*й свою говнюшку, а то переедем", - сказано в описании видео.
Отдыхающим ничего не оставалось, как убрать свои автомобили, дабы "мужчины" утихомирились и смогли уехать прочь.
По словам очевидцев, необычные отдыхающие появились на пляже Журавлевка в Харькове в пятницу, 12 июля.
Мужчины на БТР приехали на пляж Харькова (видео: facebook.com/h.saltovka)
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