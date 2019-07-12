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Уб'ю з одного удару: напівголі мужики на БТР залякували харків'ян (відео)


Неадеквати вирішили відпочити, прокотившись на БТР до пляжу

Чоловіки приїхали на бронетранспортері на пляж Журавлівка, що знаходиться на березі річки Харків. При цьому неадеквати вигукували погрози з вимогою прибрати автомобілі, які заважали їм проїхати до води. Відео опублікував ресурс "ХС Салтівка" в Facebook.

Зазначимо, що напівголі неадеквати на БТР залякували людей, погрожуючи "вбити з одного удару" всіх, хто їм заважає "культурно відпочивати".

Вони вимагали прибрати два припаркованих автомобілі, які не давали їм виїхати з води.

"Братішки виїхали з води з фразою "приберіть нах*й свою говнюшку, а то переїдемо", - сказано в описі відео.

Відпочиваючим нічого не залишалося, як прибрати свої автомобілі, щоб "чоловіки" втихомирилися і змогли виїхати геть.

За словами очевидців, незвичайні відпочиваючі з'явилися на пляжі Журавлівка в Харкові у п'ятницю, 12 липня.

Чоловіки на БТР приїхали на пляж Харкова (відео: facebook.com/h.saltovka)

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