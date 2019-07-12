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Убью с одного удара: полуголые мужики на БТР запугивали харьковчан (видео)

STYLERПроисшествия    12.07.2019 - 23:19
Убью с одного удара: полуголые мужики на БТР запугивали харьковчан (видео)
Мужчины на БТР приехали на пляж Харькова (скрин: facebook.com/h.saltovka)

Неадекваты решили отдохнуть, прокатившись на БТР к пляжу

Мужчины приехали на бронетранспортере на пляж Журавлевка, находящийся на берегу реки Харьков. При этом неадекваты выкрикивали угрозы с требованием убрать автомобили, которые мешали проехать им к воде. Видео опубликовал ресурс "ХС Салтовка" в Facebook.

Отметим, что полуголые неадекваты на БТР запугивали людей, угрожая "убить с одного удара" всех, кто мешает им "культурно отдыхать".

Они потребовали убрать два припаркованных автомобиля, которые не давали им выехать с воды.

"Братишки выехали из воды с фразой "уберите нах*й свою говнюшку, а то переедем", - сказано в описании видео.

Отдыхающим ничего не оставалось, как убрать свои автомобили, дабы "мужчины" утихомирились и смогли уехать прочь.

По словам очевидцев, необычные отдыхающие появились на пляже Журавлевка в Харькове в пятницу, 12 июля.

Мужчины на БТР приехали на пляж Харькова (видео: facebook.com/h.saltovka)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове неадекватная соседка набросилась на ребенка с электрошокером.

А также сообщали том, что под Днепром сторож выстрелил в подростка из пневматической винтовки.

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