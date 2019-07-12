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Уб'ю з одного удару: напівголі мужики на БТР залякували харків'ян (відео)

STYLERПодії    12.07.2019 - 23:19
Уб'ю з одного удару: напівголі мужики на БТР залякували харків'ян (відео)
Чоловіки на БТР приїхали на пляж Харкова (скрін: facebook.com/h.saltovka)

Неадеквати вирішили відпочити, прокотившись на БТР до пляжу

Чоловіки приїхали на бронетранспортері на пляж Журавлівка, що знаходиться на березі річки Харків. При цьому неадеквати вигукували погрози з вимогою прибрати автомобілі, які заважали їм проїхати до води. Відео опублікував ресурс "ХС Салтівка" в Facebook.

Зазначимо, що напівголі неадеквати на БТР залякували людей, погрожуючи "вбити з одного удару" всіх, хто їм заважає "культурно відпочивати".

Вони вимагали прибрати два припаркованих автомобілі, які не давали їм виїхати з води.

"Братішки виїхали з води з фразою "приберіть нах*й свою говнюшку, а то переїдемо", - сказано в описі відео.

Відпочиваючим нічого не залишалося, як прибрати свої автомобілі, щоб "чоловіки" втихомирилися і змогли виїхати геть.

За словами очевидців, незвичайні відпочиваючі з'явилися на пляжі Журавлівка в Харкові у п'ятницю, 12 липня.

Чоловіки на БТР приїхали на пляж Харкова (відео: facebook.com/h.saltovka)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові неадекватна сусідка накинулася на дитину з електрошокером.

А також повідомляли про те, що під Дніпром сторож вистрілив у підлітка з пневматичної гвинтівки.

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