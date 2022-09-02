Как убрать пятна от помидоров или томатного сока: самые лучшие помощники

Перекись водорода

Возьмите 100 мл воды и налейте в нее 1 чайную ложку перекиси водорода. Хорошо перемешайте и замойте как следует пятно. Можно потереть щеткой. Потом постирайте как обычно.

Рецепт отлично подходит для белых и светлых тканей. А вот цветная или темная одежда от контакта с перекисью может пострадать. На всякий случай проверьте перед использованием - намочите перекисью в незаметном месте и подождите пару минут.

Нашатырь и соль

Чайную ложку нашатырного спирта смешайте с чайной ложкой соли, вымешайте до однородной пасты. Нанесите на пятно и оставьте на 30-40 минут. Потом аккуратно уберите кашицу кисточкой или старой зубной щеткой. Постирайте не с порошком, а в мыльной воде.

Нанесите на пятно от кетчупа или помидора немного воды, а потом присыпьте солью и оставьте на 30 минут. Потом соль уберите и протрите пятно нашатырным спиртом. Постирайте в мыльной воде.

Еще один вариант: горячая вода с солью. В литр воды насыпьте 5 ст. ложек соли, размешайте. Замочите одежду с пятном. Само пятно немного потрите, оставьте на час. Потом постирайте.

Уксус

Разведите уксус с водой пополам (1:1) и протирайте этим раствором пятно до тех пор, пока оно не посветлеет. Этот вариант подходит для натуральных тканей.

Кроме уксуса можно использовать лимонный сок или лимонную кислоту. Жидкими средствами пятно протирают, сухими - присыпают.

Молоко

Подогрейте молоко и нанесите на испачканное место. Или окуните испачканную одежду на 30 минут в подогретое молоко. Потом постирайте.

Глицерин

Пропитайте место с пятном глицерином и подождите 20 минут. Если эффекта мало, повторите процедуру.

Возьмите глицерин и смешайте с нашатырным спиртом в пропорции 4 к 1. Смесь нанесите на пятно и оставьте на 3 часа. Смесь потом уберите и постирайте.