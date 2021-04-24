Как убрать картинку из головы? Самые смешные "женские" вопросы психологу

"Как убрать картинку из головы?"

Этот вопрос мне задала одна художница. Она много времени уделяет творчеству. И у нее в голове часто появлялась какая-то картинка. И "жила" там до тех пор, пока художница ее не нарисует. Мой совет: если у вас есть в голове какая-то "картинка", то нужно просто воплотить в жизнь то, что она вам подсказывает.

"Что делать, если муж пошел к психологу? Он заболел?"

Очень часто мужчины и женщины путают психолога с психиатром. Поэтому и возникает подобный вопрос. Женщины думают, что муж заболел, и его заберут в психбольницу. Поверьте, такой страх реально существует. На самом деле, поход к психологу - это о психологическом здоровье, а не о медикаментозном лечении.

"Мой муж себя плохо ведет. Я хочу записать его к психологу"

Это я называю "перенос проблем на супруга". То есть: "Я хочу вылечить мужа, а сама лечиться не хочу". В таких случаях, как вы понимаете, помощь нужна тому, кто обращается. У партнера в такие моменты в большинстве случаев все хорошо и спокойно.

"А вы даете гарантию, что мы с мужчиной сойдемся?"

Женщины часто спрашивают о гарантии действенности советов, о гарантии того, что у нее получится решить все проблемы с мужем. Это перекладывание ответственности на психолога. Но психолог - не бабка-гадалка, и тут нет никаких приворотных зелий. Это человек, с которым вы вместе работаете над здоровой психикой - 50 на 50.

"Как сделать так, чтобы мужчина сделал мне предложение?"

Тут история, схожая с предыдущими пунктами. Мы не можем заставить другого человека что-то делать. Мой совет: женщине самой нужно измениться и стать той, кому хочется сделать предложение. Этот запрос нужно чуть-чуть переформулировать и спрашивать так: "Какой мне нужно стать, что изменить в себе, чтобы мой мужчина сделал мне предложение?" С этим вопросом спокойно можно обращаться к психологу.

"Что мне делать, если я разговариваю с собой? У меня шизофрения?"

У каждого из нас есть части личности - это взрослый, ребенок, и зрелая наша часть. Поэтому нормально, если мы ведем переговоры внутри себя. Не пугайтесь этого. Берегите свое психологическое здоровье и помните, что каждый из вас несет ответственность за свою жизнь и настроение.

Фото: Наталья Ежова (пресс-служба Нового канала)