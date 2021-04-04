Как не испортить отношения во время локдауна: психолог дала эффективные советы
По всему миру с введением карантина многие пары ухудшили отношения из-за постоянного пребывания вместе и растущего напряжения, связанного с ограничениями и перенасыщением отношениями. Как сохранить здоровые и гармоничные отношения даже во время локдауна?
Об этом Lite рассказала украинский психолог Юлия Дамочкина.
Какие проблемы провоцирует локдаун
Круглосуточно вместе - вот что стало настоящим испытанием отношений на прочность в период карантина. Казалось бы, есть возможность уделить время друг другу - то, чего вы так долго ждали. Но в реальности вынужденное пребывание вместе в течение долгого времени приводит к накоплению проблем, считает специалист.
Также специалист рассказала, с какими трудностями сталкиваются пары во время карантина:
- Из отношений стремительно уходит страсть. С одной стороны, ее вытесняют быт и лень, с другой - есть ожидание, что она должна быть как само собой разумеющейся, просто по умолчанию. Мы перестали скучать друг по другу. Эмоциональный голод стал пресыщением.
- Привычные способы проводить время стали недоступными. Мы не можем пойти в кино или ресторан, устроить шоппинг или встречу с друзьями. Все общение зациклено друг на друге. Эти ограничения вызывают устойчивое чувство недовольства, потому что все, что нам доступно - преимущественно быт.
- Чтобы разнообразить время вместе, нужно что-то придумывать: новые занятия и хобби, находить новые места, рассказывать новую информацию. Идеи у большинства исчерпали себя за последний год.
- С потерей работы многим приходится экономить. А "хотелки" никуда не деваются. И снова стресс.
- Мы стали ленивее. Вся деятельность ограничена габаритами квартиры. То есть большинство доступных удовольствий находятся на расстоянии менее 100 метров.
- Карантинные ограничения влияют на психику и это набирает обороты.
Карантин может нанести удар даже по самым сильным чувствам (иллюстративное фото: freepik.com)
Как преодолеть карантин в паре - 10 главных советов
Психолог считает, что все эти проблемы можно преодолеть. Специалист также дала советы по тому, как правильно бороться с нарастающим напряжением в отношениях:
- Сохранять оптимизм. Карантин и ограничения закончатся. Это вопрос времени.
- Возьмите за правило ссориться вне дома. Близится скандал? Одеваем спортивный костюм, кроссовки и идем разбираться на улицу. Дом - это место силы.
- Проводить время отдельно: прогулки, пробежки, общение с друзьями без партнера.
- Иметь свои интересы: хобби, спорт, книги, обучение. Что-то, о чем всегда можно рассказать новую информацию.
- Умейте выплеснуть негативные эмоции. Если они накопились - поколотить подушку, покричать в безлюдном месте, нарисовать свою эмоцию на листе бумаги, как если бы она имела форму и цвет. Выписать все негативные чувства и мысли в письме и порвать его после того, как наступит облегчение.
- Напишите друг другу письма, начиная с фразы: "Я бы хотел(а), что бы ты для меня сделал(а) следующее" и выполняйте по пункту в день.
- Добавить релакса: медитации, массаж, ванная, романтическая атмосфера.
- Пересмотрите фото с начала отношений. Вспомните, что привлекло вас тогда, какими были чувства? Вспомните смешные ситуации. Расскажите о страхах или желаниях, в которых боялись признаться. Это сближает.
- Пробуйте новое в мелочах: приготовьте иначе привычное блюдо, ешьте руками, переставьте мебель, добавьте новые позы, ароматы, музыку, аксессуары в интимной близости.
- Планируйте будущее: придумывайте общие проекты, поездки, спланируйте путешествие после карантина, выберите курс по повышению квалификации для увеличения дохода, поставьте финансовые и личностные цели.
"Мы стремимся к стабильности и гарантиям, но это иллюзия. Все живое динамично: мы либо двигаемся вперед, либо скатываемся назад. И первое, и второе - это выбор и результат наших действий либо их отсутствия. Посмотрите сейчас на свои руки - именно они создают вашу жизнь такой, какой она есть сегодня и будет завтра", - добавила эксперт.
Напомним, что ранее мы рассказывали, какие фильмы обязательно стоит посмотреть во время карантина. Помогут отвлечься от проблем и вдохновиться.
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