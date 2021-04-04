Как не испортить отношения во время локдауна: психолог дала эффективные советы

По всему миру с введением карантина многие пары ухудшили отношения из-за постоянного пребывания вместе и растущего напряжения, связанного с ограничениями и перенасыщением отношениями. Как сохранить здоровые и гармоничные отношения даже во время локдауна?

Какие проблемы провоцирует локдаун

Круглосуточно вместе - вот что стало настоящим испытанием отношений на прочность в период карантина. Казалось бы, есть возможность уделить время друг другу - то, чего вы так долго ждали. Но в реальности вынужденное пребывание вместе в течение долгого времени приводит к накоплению проблем, считает специалист.

Также специалист рассказала, с какими трудностями сталкиваются пары во время карантина:

Из отношений стремительно уходит страсть. С одной стороны, ее вытесняют быт и лень, с другой - есть ожидание, что она должна быть как само собой разумеющейся, просто по умолчанию. Мы перестали скучать друг по другу. Эмоциональный голод стал пресыщением. Привычные способы проводить время стали недоступными. Мы не можем пойти в кино или ресторан, устроить шоппинг или встречу с друзьями. Все общение зациклено друг на друге. Эти ограничения вызывают устойчивое чувство недовольства, потому что все, что нам доступно - преимущественно быт. Чтобы разнообразить время вместе, нужно что-то придумывать: новые занятия и хобби, находить новые места, рассказывать новую информацию. Идеи у большинства исчерпали себя за последний год. С потерей работы многим приходится экономить. А "хотелки" никуда не деваются. И снова стресс. Мы стали ленивее. Вся деятельность ограничена габаритами квартиры. То есть большинство доступных удовольствий находятся на расстоянии менее 100 метров. Карантинные ограничения влияют на психику и это набирает обороты.

Карантин может нанести удар даже по самым сильным чувствам (иллюстративное фото: freepik.com)

Как преодолеть карантин в паре - 10 главных советов

Психолог считает, что все эти проблемы можно преодолеть. Специалист также дала советы по тому, как правильно бороться с нарастающим напряжением в отношениях:

Сохранять оптимизм. Карантин и ограничения закончатся. Это вопрос времени. Возьмите за правило ссориться вне дома. Близится скандал? Одеваем спортивный костюм, кроссовки и идем разбираться на улицу. Дом - это место силы. Проводить время отдельно: прогулки, пробежки, общение с друзьями без партнера. Иметь свои интересы: хобби, спорт, книги, обучение. Что-то, о чем всегда можно рассказать новую информацию. Умейте выплеснуть негативные эмоции. Если они накопились - поколотить подушку, покричать в безлюдном месте, нарисовать свою эмоцию на листе бумаги, как если бы она имела форму и цвет. Выписать все негативные чувства и мысли в письме и порвать его после того, как наступит облегчение. Напишите друг другу письма, начиная с фразы: "Я бы хотел(а), что бы ты для меня сделал(а) следующее" и выполняйте по пункту в день. Добавить релакса: медитации, массаж, ванная, романтическая атмосфера. Пересмотрите фото с начала отношений. Вспомните, что привлекло вас тогда, какими были чувства? Вспомните смешные ситуации. Расскажите о страхах или желаниях, в которых боялись признаться. Это сближает. Пробуйте новое в мелочах: приготовьте иначе привычное блюдо, ешьте руками, переставьте мебель, добавьте новые позы, ароматы, музыку, аксессуары в интимной близости. Планируйте будущее: придумывайте общие проекты, поездки, спланируйте путешествие после карантина, выберите курс по повышению квалификации для увеличения дохода, поставьте финансовые и личностные цели.

"Мы стремимся к стабильности и гарантиям, но это иллюзия. Все живое динамично: мы либо двигаемся вперед, либо скатываемся назад. И первое, и второе - это выбор и результат наших действий либо их отсутствия. Посмотрите сейчас на свои руки - именно они создают вашу жизнь такой, какой она есть сегодня и будет завтра", - добавила эксперт.