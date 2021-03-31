ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Львове в съемной квартире нашли убитой студентку

Новина українською → Среда 31 марта 2021 00:59
Во Львове в съемной квартире нашли убитой студентку Фото: место происшествия (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Инна Собора

Во Львове нашли убитой студентку из Днепропетровской области. На теле девушки были многочисленные раны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

30 марта в 20:30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Лычаковской, которую хозяйка сдавала в аренду, было обнаружено тело неизвестной девушки с признаками насильственной смерти.

Правоохранители обнаружили на теле погибшей множественные раны, которые, вероятно, и стали причиной смерти. Личность девушки установлена - ею оказалась 19-летняя жительница Днепропетровской области, студентка одного из львовских высших учебных заведений.

"Сегодня, 30 марта, с заявлением о ее пропаже в полицию обратилась мать девушки, итак, она находилась в розыске", - отмечают в полиции.

По данному факту открыто производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Поиски предполагаемого убийцы продолжаются.

Ранее в Славянску полиция обнаружила три мертвых тела со следами насильственной смерти.

РБК-Украина писало, что в Польше с ножом напали на двух украинских студентов. Украинцы получили тяжелые ножевые ранения и были госпитализированы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Львов преступления
NEWS
Степанов назвал города, где самая сложная ситуация с COVID
Степанов назвал города, где самая сложная ситуация с COVID
DAILY
Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ