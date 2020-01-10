ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Умер бизнесмен, покушение на которого готовили супруги Грищенко

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 15:19
Умер бизнесмен, покушение на которого готовили супруги Грищенко
Фото: Инна и Владислав Грищенко (uazmi.net)

В Ивано-Франковской области умер Михаил Чекурак

В Косово Ивано-Франковской области умер Михаил Чекурак, за покушение на которого арестовали супругов Владислава и Инну Грищенко, которые также фигурируют в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает местное издание КУРС.

Сообщается, что Чекурак умер вчера вечером. Причину смерти установит экспертиза, но предварительно при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

Также сообщается, что после задержания супругов Грищенко Чекурак находился под государственной охраной.

Напомним, ранее сообщалось о задержании возможного организатора покушения на ивано-франковского бизнесмена Михаила Чекурака, в исполнении которого подозревают ветеранов Инну и Владислава Грищенко.

По данным следователей, взрывное устройство на его Range Rover установили по заказу предпринимателя из Косово - Василия Шкондеюка, однако покушение было неудачным. Шкондеюка задержали в ноябре, Печерский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следствие по делу об убийстве Павла Шеремета заявляло, что вышло на подозреваемых после изучения обстоятельств 35 похожих преступлений, в частности подрыва ЛЭП в Херсонской области и покушения на Чекурака.

Фигуранта дела об убийстве Шеремета оставили в СИЗО
Новости Украины Павел Шеремет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь