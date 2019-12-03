Убийство ребенка в Киеве: стали известны новые детали преступления

Убийство ребенка в центре Киева (Коллаж РБК-Украина)

Подозреваемые долго и тщательно готовили план преступления в Киеве

Подозреваемые в совершении покушения на депутата Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына тщательно готовились и у них был составлен план. Они заранее выбрали место и арендовали комнату в хостеле.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры города Киева, подозреваемые разработали детальный план по заказу неустановленного лица.

"По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления – площадку возле ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода", - рассказали в столичной прокуратуре.

Для совершения преступления они арендовали комнату в хостеле, который расположен рядом с рестораном.

"При этом один из подозреваемых должен был совершить прицельный выстрел с балкона гостиничной комнаты, а другой, находясь у входа в ресторан, наблюдать за окружающей обстановкой", - добавили в пресс-службе.

Около пяти вечера 1 декабря подозреваемые осуществили свой план и произвели выстрел после того, как Соболев вместе с женой и сыном сели в автомобиль. После этого – преступники скрылись на автомобиле.

Изначально преступление квалифицировалось как покушение на Вячеслава Соболева, а потом прокуратура квалифицировала дело как умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу.

Кроме того, стало известно, что подозреваемые Андрей Лаврега и Евгений Семенов никогда не были бойцами ДУК "Правый сектор". Об этом сообщается в официальном сообщении на странице организации.

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