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Вбивство дитини в Києві: стали відомі нові деталі злочину

STYLERЖиття    03.12.2019 - 15:59
Вбивство дитини в Києві: стали відомі нові деталі злочину
Вбивство дитини в центрі Києва (Колаж РБК-Україна)

Підозрювані довго і ретельно готували план злочину в Києві

Підозрювані у скоєнні замаху на депутата В'ячеслава Соболєва і вбивстві його трирічного сина ретельно готувалися і у них був складений план. Вони заздалегідь вибрали місце і орендували кімнату в хостелі.

Як розповіли в прес-службі прокуратури міста Києва, підозрювані розробили детальний план по замовленню невстановленої особи.

"За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 і 19 років, діючи за замовленням невстановленої особи, розробили спільний план скоєння вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу і відходу", - розповіли в столичній прокуратурі.

Для вчинення злочину вони орендували кімнату в готелі, який розташований поруч з рестораном.

"При цьому один з підозрюваних повинен був зробити прицільний постріл з балкона готельної кімнати, а інший, перебуваючи біля входу в ресторан, спостерігати за навколишньою обстановкою", - додали в прес-службі.

Близько п'ятої вечора 1 грудня підозрювані здійснили свій план і зробили постріл після того, як Соболєв разом з дружиною і сином сіли в автомобіль. Після цього злочинці зникли на автомобілі.

Спочатку злочин кваліфікувався як замах на В'ячеслава Соболєва, а потім прокуратура кваліфікувала справу як умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення.

Крім того, стало відомо, що підозрювані Андрій Лаврега і Євген Семенов ніколи не були бійцями ДУК "Правий сектор". Про це повідомляється в офіційному повідомленні на сторінці організації.

Вбивство дитини в Києві: стали відомі нові деталі злочинуСкріншот публікації

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