Убийство трехлетнего ребенка в Киеве: появилось фото второго киллера

Убийство трехлетнего сына Соболева в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Полиция задержала подозреваемых в убийстве сына Вячеслава Соболева при покушении на депутата

Убийство сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и покушение на него было совершено двумя киллерами, служившими на Донбассе в Украинской добровольческой армии (УДА). Эту информацию подтвердил командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт с позывным "Червень". Недавно появилось фото второго киллера, 19-летнего Евгения Семенова.

Его опубликовал экс-нардеп Игорь Мосийчук. Семенов уроженец Одесской области, учился в Одесском мореходном училище. Добровольцем в УДА стал в 2017 году.

Евгений Семенов (фото: Telegram/Игорь Мосийчук)

Напомним, ранее была обнародована и информация о втором предполагаемом убийце. Это Андрей Лаврега с позывным "Тихий", еще до 1 июня 2019 года он был бойцом. Он также известен под псевдонимом "Александр Яровой", ему 18 лет.

Андрей Лаврега (фото: facebook.com/lavrega)

Командир "Арраты" Гергерт шокирован произошедшим и не может понять, почему смелый и дисциплинированный парень, получивший от Порошенко орден "За мужество" начал стрелять в центре Киева.

УБИЙЦА Опубліковано Ruslan Ignatchenko Понеділок, 2 грудня 2019 р.

Лаврега получил награду от Порошенко (видео: facebook.com/Ruslan Ignatchenko)

Впрочем, по мнению "Червня" на такие действия бывших добровольцев толкает то, что у них нет статуса. И после возвращения с войны никто не помогает им социализироваться.

Напомним, 1 декабря около 17:15 в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской при покушении на Вячеслава Соболева был застрелен его трехлетний сын Саша. Ребенок сидел на заднем сидении Range Rover, пуля попала ему в шею.

Вячеслав Соболев с женой Инной (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

Позже стало известно, что стреляли из номера 310 хостела под названием Fire Inn. Киллер произвел один выстрел из винтовки калибра 7,62 мм. Кто именно стрелял, в полиции пока не сообщили.