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Убийство ребенка в Киеве: киллер был награжден орденом "За мужество" (фото)

STYLERЖизнь    02.12.2019 - 19:49
Убийство ребенка в Киеве: киллер был награжден орденом "За мужество" (фото)
В Киеве убили сына Вячеслава Соболева (коллаж: РБК-Украина)

Подозреваемый в убийстве ребенка три года провел на фронте и был награжден орденом

Киллер Андрей Александрович Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевсовета Вячеслава Соболева и убил его трехлетнего сына, был награжден орденом "За мужество" в 2018 году. Документ, который это подтверждает, оказался в распоряжении сайта "Українські новини".

Выяснилось, что Андрей Лаврега служил в "Правом секторе" и отправился на фронт добровольцем, когда ему было всего 17 лет. Командир о нем отзывается как о хорошем снайпере и примерном бойце.

"Смелый ответственный парень, один из лучших снайперов в этой войне. Не по годам талантливый, умный", - рассказал командир с позывным "Червень".

В 2018 году Лаврега был представлен к награде орденом "За мужество" III степени. Указ был подписан президентом Украины Петром Порошенко 13 октября, накануне Дня защитника Украины.

Как сообщает издание OBOZREVATEL, у Лавреги был позывной "Тихий". Его сначала не всегда брали на операции из-за юного возраста, но он рвался в бой.

"Из-за юного возраста его всегда оберегали, еще совсем мальчишка. Но он один из лучших, был и снайпером", - рассказали сослуживцы.

Семь месяцев назад Лаврега ушел из батальона и признался своему командиру, что больше не может.

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