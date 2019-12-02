Вбивство дитини в Києві: кілер був нагороджений орденом "За мужність" (фото)

У Києві вбили сина В'ячеслава Соболєва (колаж: РБК-Україна)

Підозрюваний у вбивстві дитини провів три роки на фронті і був нагороджений орденом

Кілер Андрій Олександрович Лаврега, який стріляв у машину депутата Київради В'ячеслава Соболєва і вбив його трирічного сина, був нагороджений орденом "За мужність" у 2018 році. Документ, який це підтверджує, опинився в розпорядженні сайту "Українські новини".

З'ясувалося, що Андрій Лаврега служив у "Правому секторі" і вирушив на фронт добровольцем, коли йому було всього 17 років. Командир про нього висловлюється як про хорошого снайпера і зразкового бійця.

"Сміливий відповідальний хлопець, один з кращих снайперів в цій війні. Не по роках талановитий, розумний", - розповів командир з позивним "Червень".

В 2018 році Лаврега був представлений до нагороди орденом "За мужність" III ступеня. Указ був підписаний президентом України Петром Порошенком 13 жовтня, напередодні Дня захисника України.

Як повідомляє видання OBOZREVATEL, у Лавреги був позивний "Тихий". Його спочатку не завжди брали на операції через юний вік, але він рвався в бій.

"Через юний вік його завжди оберігали, ще зовсім хлопчисько. Але він один з кращих, був і снайпером", - розповіли товариші по службі.

Сім місяців тому Лаврега пішов з батальйону і зізнався своєму командирові, що більше не може.