Увернулся и пуля попала в ребенка: новые детали покушения на депутата в Киеве

В Киеве при обстреле авто Соболева погиб его сын (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве при покушении на Вячеслава Соболева погиб его трехлетний сын

В Киеве обстреляли автомобиль Вячеслава Соболева. В результате покушения на депутата Киевского облсовета в воскресенье, 1 декабря, погиб его трехлетний сын Саша. Трагедия произошла в центре столицы на пересечении Льва Толстого и улицы Тарасовской около 17:15.

Полиция объявила план "Сирена" в столице. Киллер, по предварительным данным был за рулем Lexus и успел скрыться после покушения.

Недавно появились новые подробности нападения на семью депутата и ресторатора, пишет theБабель, ссылаясь на собственные источники.

"Неизвестный выстрелил в сторону автомобиля из огнестрельного оружия и ранил ребенка 3,5 лет, предварительно в область шеи", - сообщил источник.

Мальчик умер в скорой, так и не доехав до больницы.

В Киеве при обстреле авто Соболева погиб его сын (фото: Информатор)

Известно, что в этот вечер Соболев с супругой Инной, ребенком и подругой жены отъехал от ресторана "Марио", которым владеет бизнесмен.

Машина остановилась на светофоре, тогда и раздался выстрел. Пуля прошла сквозь стекло внедорожника. Соболев наклонился, и пуля смертельно ранила его сына, который находился на заднем сидении авто.

В Киеве при обстреле авто Соболева погиб его сын (фото: Информатор)

Соболев с супругой воспитывают пятерых детей, Саша был младшим сыном в семье.

Саша Соболев (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

Вячеслав Соболев некогда являлся владельцем сети продуктовых магазинов "Обжора" на Донбассе. Когда главного бухгалтера сети обвинили в пособничестве террористам, СМИ связали Соболева со скандальной торговой маркой. Но Юрий Луценкото гда опроверг информацию, сказав что Соболев продал "Обжору" в 2007 году.

Кроме того, стало известно что Range Rover, в котором была семья Соболева, принадлежит "ДонУкрПроектНИИ", что фигурирует в уголовном деле по пособничеству террористам.

Вячеслав Соболев с женой (фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

У Вячеслава Соболева якобы были давние споры из-за недвижимости в Донецкой области с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым. Последний является фигурантом ряда громких дел, в том числе и финансирования террористов, и сейчас скрывается за границей.