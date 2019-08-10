Убийство Михаила Круга: новые подробности жестокой расправы

Михаил Круг (фото: t.me/Mihail_Krug)

Шансонье был убит в июле 2002 года

Михаил Круг умер в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в поселке Мамулино от рук преступников. Спустя 17 лет киллер банды "Тверские волки", Александр Агеев сознался в убийстве известного шансонье. Подробности жестокой расправы опубликовали в росСМИ.

Отмечается, что в тот злополучный вечер киллеру Агееву и Веселову было поручено украсть что-нибудь ценное из дома артиста. Такой приказ отдал лидер "Волков" Александр Костенко с целью расположить к себе шансонье, который находился в тесной дружбе с его соперником Сашей Севером.

Александр Агеев (фото: Telegram-канал Mash)

"Возьмите что-нибудь из антиквариата, ценное. Он ко мне сам прибежит", - поручил Костенко.

Однако ограбление пошло не по плану, ибо внезапно в коттедж вернулись Круг вместе с супругой и тещей. Нелепая попытка преступников спрятаться на третьем этаже дома стала роковой как для них, так и для артиста, поскольку бандиты были мгновенно обнаружены.

В тот момент Круг бросился с ружьем наперевес к лестнице. Ему навстречу спускался Веселов, завязалась борьба и он, обороняясь, выстрелил в шансонье, нанеся ему смертельные ранения.

Заказчик же преступления Костенко, узнав о случившемся, отдал приказ своим подчиненным молчать, а чтобы отвести от себя и банды подозрения, объявил награду за поимку убийц Круга.

Позже с участниками убийства расправились неизвестные. Агеев остался жив, однако в начале 2003 года его арестовали по делу о серии заказных убийств и теперь он отбывает пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в деле об убийстве 16-летней Дианы Хриненко появилась новая зацепка.

К слову, недавно на 85-м году жизни умер легендарный шансонье Вилли Иванович Токарев. Последние недели жизни он провел в больнице.